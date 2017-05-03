50 أسيرا فلسطينيا من “القيادات” ينضمون للإضراب

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأربعاء، أن 50 معتقلا من قيادات الفصائل الفلسطينية سينضمون يوم غد إلى مئات الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 يوما.

وقال قراقع في مؤتمر صحفي عقد في خيمة الاعتصام وسط رام الله إن 50 معتقلا سيبدأون يوم غد إضرابا عن الطعام من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وقيادات من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية.

وأوضح أن من بين الأسرى الذين سيلتحقون بالإضراب نائل البرغوثي الذي أمضى 27 عاما في سجون الاحتلال وأفرجت عنه سلطات الاحتلال ضمن صفقة شاليط في عام 2011 وأعادت اعتقاله في عام 2014.

وبين أن الأسرى يمرون بمرحلة حرجة وخطيرة داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد خلفهم.

من جهتها قالت القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية إن انضمام أفواج جديدة إلى الإضراب يهدف إلى حماية الإضراب ومنحه زخما وتصعيدا ولإفشال محاولات الاحتلال كسر الإضراب.

ويخوض 1800 أسير فلسطيني في عدد من سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وإنهاء العزل الانفرادي للأسرى، ووقف سياسة الإهمال الطبي، والسماح لهم بمواصلة تعليمهم الجامعي وإدخال الكتب والصحف.