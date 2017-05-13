13 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب “بيت إيل”

أصيب 13 شاباً وفتى، اليوم الخميس، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز مستوطنة “بيت ايل” المقام على اراضي البيرة.

وقالت مصادر إن 5 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب شاب برصاص التوتو المتفجّر بالقدم، وفتاة برصاص التوتو في الرقبة وصفت اصابتها بالخطيرة، و5 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة قرب حاجز “بيت إيل”.

وأوضحت أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من امام خيمة الاعتصام المقامة على ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، وقبل أن يقتربوا من الحاجز العسكري، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المركز.

واطلق الجنود قنابل الغاز من على تلة قريبة من مستوطنة “بيت ايل” وسط المنازل والمحال التجارية.

ولفتت المصادر إلى أن الشبان تقدموا نحو الحاجز العسكري، وكان بانتظارهم العشرات من قوات الاحتلال، وبدأوا باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

وبينت أن جنود الاحتلال تعمدوا إصابة الشبان عبر القناصين الذين أطلقوا الرصاص نحو منطقتي الركبة والساق.

وتعمدت قوات الاحتلال استخدام مركبة المياه الآسنة ورشها نحو المحال التجارية وانتشرت الرائحة الكريهة في المكان.