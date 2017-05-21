يوفنتوس يحرز لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي

أحرز يوفنتوس لقب دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي عندما هزم كروتوني المهدد بالهبوط 3-صفر الأحد.

وهز ماريو مانزوكيتش الشباك من مدى قريب في الدقيقة 12 وأضاف باولو ديبالا هدفا ثانيا بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترا قبل نهاية الشوط الأول وسجل اليكس ساندرو الهدف الثالث قرب النهاية ليحصل على يوفنتوس على النقاط الثلاث التي كان بحاجة إليها.

ويتقدم يوفنتوس، الذي أكمل بذلك ثنائية الدوري والكأس المحلية للمرة الثالثة على التوالي، بأربع نقاط على روما صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة على النهاية.