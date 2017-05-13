يوروبول: الهجوم الإلكتروني “غير مسبوق” عالميا

اعتبر جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول)، السبت، أن مستوى الهجوم الإلكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات “غير مسبوق”.

وقال “يوروبول” في بيان إن “الهجوم الأخير بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين”.

وأوضح أن المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية “يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار، لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا”.

والجمعة تعرضت عشرات الدول لآلاف الهجمات الإلكترونية، التي أثرت على أو شلت عمل مؤسسات أمنية أو حكومية.

وكانت روسيا وبريطانيا من بين أكثر الدول تضررا بهجمات القرصنة الإلكترونية، التي وصفها خبراء أمن معلومات بأنها “الأسوأ في التاريخ”.

ويقوم البرنامج الخبيث المستخدم في الهجمات بإغلاق ملفات المستخدمين، ويجبرهم على دفع فديات مالية مقابل إعادة فتحها.