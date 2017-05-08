وعد ماي الانتخابي: تخفيض الهجرة بعشرات الآلاف

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، إن حزب المحافظين الذي تنتمي له سيلتزم بتعهده خفض صافي الهجرة للبلاد إلى “عشرات الآلاف” سنويا، في حال فوزه في انتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأضافت أمام تجمع لأنصارها في لندن “من المهم أن نستمر وسنستمر في القول إننا نريد خفض صافي الهجرة إلى مستويات مستدامة. ونعتقد أنها عشرات الآلاف”، وفق وكالة “رويترز”.

وقالت ماي “وطبعا بمجرد أن نغادر الاتحاد الأوروبي فستتاح لنا فرصة التأكد من سيطرتنا على حدودنا هنا في بريطانيا لأننا سنتمكن من وضع قواعدنا للوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا”.

وتابعت “ترك الاتحاد الأوروبي يعني أنه لن تكون لدينا حرية حركة مثلما كان الوضع في الماضي”.

وعلى الرغم من التزام المحافظين بذلك منذ توليهم السلطة في 2010 فإن الهدف لم يتحقق حتى الآن.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن 273 ألفا جاءوا إلى بريطانيا خلال عام حتى نهاية سبتمبر الماضي، أي بانخفاض 49 ألفا عن العام السابق ليصبح بذلك أقل عدد مسجل منذ العام الذي انتهى بنهاية يونيو 2014.