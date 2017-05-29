وزيرا دفاع مصر وروسيا يبحثان التعاون ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقى صبحى مع نظيره الروسي الفريق أول سيرغي شويغو، الاثنين، في القاهرة، سبل التعاون العسكري بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

ويزور وفد روسي رفيع المستوى يضم وزيرا الدفاع والخارجية وعددا من المسئولين لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.

وتطرق اللقاء بين صبحي وشويغو تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تهديدات الإرهاب والتطرف.

وأشاد صبحي بالجهود والمواقف الروسية الداعمة والمساندة لمصر في القضاء علي الإرهاب والتطرف.

وعقد الجانبان جلسة تناولت أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين وخاصة في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات والخبرات وتأهيل الكوادر العسكرية المصرية في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع الروسي اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تقدما كبيرا وخاصة في مجال التعاون العسكري على مختلف الأصعدة، والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزيرا الدفاع المصري والروسي اجتماعا موسعا بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث تناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.