وزراء نتنياهو يرفضون استقبال ترامب في مطار بن غوريون

أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعليماته لجميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وطالبها أن تنتدب جميع الوزراء للمشاركة في حفل استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي سيصل فلسطين المحتلة غدًا الاثنين.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، إنه سيبحث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سبل تعزيز التحالف الأولي والمتين مع الولايات المتحدة أكثر، وكذلك سبل دفع عملية السلام.

وفض نتنياهو، ظهر الأحد، جلسة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وذلك بعد أن أتضح له أن العديد من الوزراء يرفضون طلبه ولن يشاركوا في المراسم الاحتفالية لاستقبال ترامب، والتي ستجرى في مطار بن غوريون.

وعزا الوزراء امتناعهم عن المشاركة في مراسم استقبال الرئيس الأميركي إلى الإجراءات الأمنية المشددة، حيث تمت مطالبتهم بالوصول للمطار قبل ساعات من موعد وصول طائرة ترامب إلى البلاد.

وأوضح العديد من الوزراء خلال الجلسة، بأنه تمت مطالبتهم بالوصول الساعة العاشرة صباحا إلى المطار، علما أن الوقت المحدد لوصول الرئيس الأميركي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، كما أكدوا أن مراسم الاستقبال لن تشمل مصافحة الرئيس ترامب.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، بعد عصر اليوم، من أجل البحث في زيارة ترامب، والعملية السياسية التي يريد دفعها بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك بين إسرائيل والدول العربية.