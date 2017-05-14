واشنطن تستبعد أي “انطلاقة جديدة” مع موسكو

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأحد، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي الأسوأ منذ الحرب الباردة، مستبعدا أن تشهد “انطلاقة جديدة”.

وكان تيلرسون، الذي كرمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في 2013، تأسف في الأسابيع الأخيرة لتراجع العلاقات بين القوتين النوويتين “إلى أدنى مستوياتها” منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.

وخلص نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي استقبله الرئيس دونالد ترامب الأربعاء في البيت الأبيض، إلى النتيجة نفسها.

وردا على سؤال لشبكة “إن بي سي”، كرر تيلرسون أن العلاقات تراجعت “إلى أدنى مستوى على الإطلاق منذ نهاية الحرب الباردة، مع مستوى ثقة متدن جدا”.

واستبعد تيلرسون أي “انطلاقة جديدة” بين واشنطن وموسكو على غرار ما قام به في 2009 الرئيس السابق باراك اوباما، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.

وتابع “ينبغي الفهم أننا لا نحاول البدء مجددا من الصفر. لقد تم تجاوز كلمات مثل الانطلاق مجددا. لا يمكننا أن ننطلق مجددا. لا يمكننا أن نمحو الماضي. لا يمكننا أن نقوم ببداية جديدة. نبدأ من حيث نحن”.