“هآريتس” : ترامب سيطلب من عباس التعهد أمامه باستئناف المفاوضات

كشفت صحيفة “هآريتس” العبرية مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من رئيس السلطة محمود عباس التعهد أمامه باستئناف عملية السلام مع “إسرائيل” ، جاء ذلك في تقرير لها على موقعها الالكتروني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ” أن ترامب يريد من عباس خلال لقائهما غدا الاربعاء في البيت الابيض تعهدا بالالتزام باستئناف عملية السلام مع إسرائيل، في الأشهر القادمة، بعد توقفها منذ إبريل 2014 “.

وأوضحت أن ترامب يريد تفعيل هذا الملف، والمساهمة شخصيا باستئناف المفاوضات واللقاءات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي .

يذكر أن عباس وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، يرافقه عدد من مستشاريه واعضاء حكومته.

وفي ذات السياق، نشرت وكلة “وفا” أنه سيتم خلال اللقاء التشاور بشأن الدور الذي ستتولاه الإدارة الأميركية في استئناف مفاوضات السلام، والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية .

من جانبه وصف نبيل أبو ردينة المرافق لعباس في زيارته، اللقاء بـ “المهم للغاية”، مشددًا على “أن هناك فرصة حقيقية لصنع السلام، وعلى المجتمع الدولي أن يعزز هذه الفرصة، وعدم إضاعتها، لأن المنطقة في حالة غليان، ولا يجوز استمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال”.

وذكر أن عباس سيؤكد خلاله “أن الحل العادل والشامل يقوم على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية”.

وأضاف أبو ردينة “أن القيادة الفلسطينية بالتشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب ملتزمة بمسار سياسي، يؤدي إلى سلام حقيقي يعمل على توفير الأمن، والاستقرار للمنطقة.