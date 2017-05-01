نتنياهو يطالب عباس بسرعة وقف رواتب الأسرى وأسر الشهداء

طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بالعمل على الإسراع في وقف صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء بحجة إنها تشكل دعمًا «للإرهاب».

وقال نتنياهو خلال إحياء ما يسمى ذكرى قتلى حروب«إسرائيل»، وقتلى عمليات المقاومة:” عباس يستعد هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأمريكي ترمب، كيف يستطيع الحديث عن السلام مع الإسرائيليين وهو يوفر الدعم المالي لمن قتلوا إسرائيليين أبرياء”، وأكمل نتنياهو ” على عباس سرعة تفعيل إلغاء الرواتب التي تدفع للقتلة، وإلغاء القانون الذي يجيز دفع هذه الرواتب، مول السلام لا القتل”.

وتحدث نتنياهو أيضاً عن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى في قطاع غزة وقال، ألتزم بأن لا نهدأ حتى نعيد جثامين هدار جولدن وشاؤول أرون من قطاع غزة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه نتنياهو عباس بدعم السلام، نقلت عنه القناة العاشرة الإسرائيلية قوله: ” لن نلقي السلاح من أيدينا كونه السبيل لتحقيق السلام”.