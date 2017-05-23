مسؤولون أميركيون يكشفون اسم منفذ هجوم مانشستر

كشف مسؤولون أميركيون أن منفذ هجوم مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا وجرح فيه العشرات هو سلمان عبدي، حسب ما نقلوا عن مسؤولين بريطانيين.

وقال قائد شرطة مانشستر، إيان هوبكينز، في مؤتمر صحفي، “نعتقد في هذه المرحلة أن الهجوم نفذه رجل واحد”، مضيفا “نعطي الأولوية لمعرفة ما إذا كان تصرف بمفرده أم ضمن شبكة…”.

وأردف قائلا “يمكنني أن أؤكد أن المهاجم لقي حتفه في قاعة مانشستر أرينا للاحتفالات. نعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة فجرها ليتسبب في هذا العمل الوحشي”.

وأعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 22، بينهم أطفال، من جراء التفجير الذي وقع بينما كان الحضور وغالبيته من المراهقين يغادرون القاعة التي يمكن أن تضم حتى 20 الف شخص، وكانت المغنية الأميركية أريانا غراندي قد أدت للتو حفلها فيه.