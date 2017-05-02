محمد بن سلمان: نظام إيران يسعى لاحتلال قبلة المسلمين

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع التلفزيون السعودي، الثلاثاء، إن إيران تريد السيطرة على العالم الإسلامي.

وتساءل الأمير محمد بن سلمان قائلا: “كيف يتم التفاهم معهم؟، فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة لظهوره عبر السيطرة على العالم الإسلامي”.

وأوضح أن هناك “هدف رئيسي للنظام الإيراني في الوصول إلى قبلة المسلمين، ولن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران”.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن “الفكر الإيراني المتطرف يمنع الحوار مع طهران”.