مجموعة السبع تدعو روسيا وإيران للضغط على الأسد

طالبت مجموعة الدول السبع، السبت، روسيا وإيران بالضغط على نظام الحكم في دمشق من أجل وقف إطلاق النار في سوريا.

وقالت المجموعة في بيان ختامي لقمتها: “من لهم تأثير على النظام السوري، وبصفة خاصة روسيا وإيران، عليهم بذل قصارى جهدهم لممارسة نفوذهم ووضع حد للمأساة مع البدء من تعزيز نظام وقف إطلاق النار”.

وحثت المجموعة بلدان الشرق الأوسط على أداء دور أكبر في القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول. وأضاف البيان في هذا السياق: “حققنا تقدما كبيرا في الحد من وجود ونفوذ “داعش” في سوريا والعراق.

كما أكدت “مجموعة السبع” أنها “مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا”، بسبب النزاع الأوكراني، كما ورد في البيان الختامي للقمة.

ليبيا.. نقل سجناء “الهضبة” إلى مكان غير معلوم

ان لايت برس – طرابلس:

نقلت مليشيات ثوار طرابلس، السبت، نزلاء سجن الهضبة إلى مكان غير معلوم ومن بين السجناء رموز النظام السابق من بينهم الساعدي القذافي وعبدالله السنوسي والبغدادي المحمودي، بحسب مصادر لسكاي نيوز عربية.

وكانت ميليشيا “الدعم المركزي، بوسليم” بقيادة أغنيوه الككلي، تمكنت من انتزاع سجن الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس، الأحد.

ويخضع السجن لسيطرة الإرهابي “خالد الشريف” المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة (الموالية للقاعدة).

ميدانيا، ساد هدوء وصف بالحذر أحياء العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن شهدت اشتباكات عنيفة الجمعة ما بين ميليشيات موالية للجماعة الليبية المقاتلة وحكومة الإنقاذ من جهة وأخرى موالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأفضت هذه الاشتباكات إلى مقتل 52 شخصا مابين مدني ومسلح من الطرفين، فضلا عن سيطرة ميليشيا “ثوار طرابلس” الموالية للمجلس الرئاسي على سجن الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة والذي يحوي أبرز رموز وقيادات نظام القذافي.

ولم تعرف الوجهة التي تم نقل السجناء إليها بعد أن طالت القذائف والنيران مبنى السجن المهاجم.