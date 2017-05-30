ماكرون يلتقي حجاب ويؤكد دعمه للمعارضة السورية

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات مع المعارض السوري رياض حجاب الثلاثاء، وأكد دعمه للمعارضة بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.

وجاء الاجتماع، في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لمراجعة سياسة فرنسا تجاه الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.

وقال مكتب الرئيس في بيان “الرئيس تحدث عن التزامه الشخصي تجاه الملف السوري ودعمه للمعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي”.