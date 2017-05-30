ماكرون يلتقي حجاب ويؤكد دعمه للمعارضة السورية

French President Emmanuel Macron delivers a joint press conference with the Russian president following their meeting at the Versailles Palace, near Paris, on May 29, 2017.
French President Emmanuel Macron hosts Russian counterpart Vladimir Putin in their first meeting since he came to office with differences on Ukraine and Syria clearly visible. / AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT (Photo credit should read GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images)
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات مع المعارض السوري رياض حجاب الثلاثاء، وأكد دعمه للمعارضة بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء الاجتماع، في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون لمراجعة سياسة فرنسا تجاه الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
وقال مكتب الرئيس في بيان “الرئيس تحدث عن التزامه الشخصي تجاه الملف السوري ودعمه للمعارضة السورية في ضوء العمل من أجل الانتقال السياسي”.