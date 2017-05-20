ليبيا.. مجزرة براك الشاطئ “جريمة حرب”

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا إن المجزرة التي ارتكبتها مليشيات القوة الثالثة بمنطقة براك الشاطئ جنوب البلاد، تعد جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأعربت اللجنة، في بيان لها السبت، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين حيال المجزرة “البشعة والصادمة” التي أقدمت عليها مليشيات القوة الثالثة والتي يوجد ضمن قواتها مقاتلين أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا”.

واستهدف الهجوم مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي في قاعدة براك الشاطئ، وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، الخميس.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مسؤولية هذه “المجزرة البشعة” إلى “وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق وإلى حكومة الإنقاذ الوطني السابقة بقيادة خليفة الغويل وإلى المفتي السابق لديار الليبية الصادق الغريانى وإلى أمر القوة الثالثة التابعة وللمجلس العسكري مصراتة، وإلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق”.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن “أشد إدانتها واستنكارها حيال التفجير الانتحاري الإرهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف المصلين بمسجد بلال بن رباح بسلوق (50 كلم) جنوب مدينة بنغازي عقب صلاة الجمعة والذي أوقع 4 ضحايا من المدنيين”.