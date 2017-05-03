ليبيا.. اتفاق بين حفتر والسراج على مكافحة الإرهاب

اتفق كل من القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على حفظ السيادة الوطنية للبلاد ورفع الحظر عن تسليح الجيش، وفقا لبيان صحفي صدر بعد اجتماع عقد بينهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واتفق الجانبان بحسب البيان على عدم التفريط في تضحيات الجيش اللبيبي، وتمكين المؤسسة العسكرية من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، ومواصلة الحرب على الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

كما جرى الاتفاق على ضرورة معالجة انتشار التشكيلات المسلحة وتنظيم حمل السلاح واحترام سيادة القانون والقضاء، والتهدئة في الجنوب الليبي.

وجرى الاتفاق أيضا على المصالحة الوطنية وعودة المهجرين، وتشكيل فرق عمل مشتركة وفتح قنوات تواصل مستمر للتنسيق والمتابعة.

كما أكد الجانبان على التعجيل بالاستفتاء على الدستور الليبي والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد أقصاه مارس 2018.

واشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يسري فور توقيعه ويعد ملزما لجميع الأطراف، ويلغي كل ما يخالفه.