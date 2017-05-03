لوبان وماكرون يتبادلان اتهامات ساخنة في مناظرة تلفزيونية

استهل المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان (يمين متطرف) وايمانويل ماكرون (وسط) مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة وذلك قبل 4 أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات.

وقالت لوبان إن”ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع والتخريب الاقتصادي الذي يطاول خصوصا مجموعاتنا الكبرى وتجزئة فرنسا من جانب المصالح الاقتصادية الكبرى”.

ورد ماكرون ان “استراتيجيتك هي ترداد أكاذيب”. واضاف في هذا النقاش الذي يتابعه ملايين المشاهدين “أنك وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود”.

وتناولت هذه المناظرة التي استمرت ساعتين ونيفا في حضور صحافيين اثنين طرحا أسئلة بعناوين كبرى تشمل: الاقتصاد والارهاب والتربية واوروبا.

وبعد 10 أيام من حملة شرسة بين المرشحين، لا يزال إيمانويل ماكرون الذي تصدر الدورة الأولى متقدما بحسب استطلاعات الرأي بحدود نحو 60 في المئة من نوايا التصويت ولكن يبدو ان الفارق يتقلص مع لوبان التي تتبنى أسلوبا هجوميا.

ويتبنى كل من المرشحين برنامجا يعتبر نقيض الآخر. فماكرون ليبرالي وموال لأوروبا في حين أن لوبان مناهضة للهجرة وأوروبا والمنظومة.