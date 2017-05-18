لافروف ساخرا: الإعلام الأميركي يذكرني بالحقبة السوفياتية

سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تقارير إخبارية أميركية تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب أطلعه على معلومات استخباراتية حساسة، بشأن تهديدات إرهابية تتضمن استخدام أجهزة حاسب آلي محمولة على الطائرات.

وقال لافروف للصحفيين في قبرص الخميس إنه لم يفهم ما “السر” وراء فرض الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الحاسب الآلي المحمولة على الطائرات القادمة من بعض دول الشرق الأوسط قبل شهرين.

وسخر من أن بعض وسائل الإعلام الأميركية تتصرف مثل الصحف الشيوعية إبان الاتحاد السوفيتي ولا تقدم أخبارا حقيقية.

وقال لافروف إن وسائل الإعلام ذكرت أن ترامب أبلغه أن ‘الإرهابيين” قادرون على حشو أجهزة الحاسب الآلي المحمول، وكل أنواع الأجهزة الإلكترونية بمواد متفجرة لا يمكن تعقبها،” وهي معلومات قال إن الإدارة كشفت عنها مع فرض الحظر.

ونقلت أسوشيتد برس عن الوزير الروسي قوله: “إذن لو أنك تتحدث عن ذلك، أرى أنه ليس سرا.”