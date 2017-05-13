كوريا الشمالية مستعدة للحوار مع واشنطن”بشروط”

قالت دبلوماسية كورية شمالية كبيرة إن بيونغيانغ مستعدة للاجتماع مع إدارة ترامب للدخول في مفاوضات “إذا تحددت الشروط”.

وأدلت تشوي سون هي، وهي دبلوماسية كورية شمالية بارزة منوطة بملف العلاقات مع الولايات المتحدة، بحديث مقتضب للصحفيين في بكين السبت قبل عودتها إلى بيونغيانغ قادمة من النرويج حيث قادت وفدا عقد اجتماعا غير رسمي مع خبراء أميركيين.

ولم توضح تشوي شروط بيونغيانغ، إلا أن تصريحاتها تثير احتمال عودة كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ عام 2008 عندما توقفت المحادثات السداسية حول برنامج الأسلحة النووية.

وفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب هذا الشهر أمام إجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.