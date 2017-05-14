قوائم فتح تتصدر نتائج الانتخابات البلدية

تصدرت قوائم حركة فتح نتائج الانتخابات البلدية في معظم المدن الكبرى في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت اللجنة المشرفة على اقتراع السبت.

وأشارت أرقام رسمية، نشرت عصر الأحد، “بلوغ نسبة المشاركة 53,4 بالمئة، وهي معدل قريب مما جرى تسجيله في الانتخابات البلدية في 2012″، بحسب ما ذكر حنا ناصر رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي في رام الله.

وسجلت أدنى نسبة مشاركة في نابلس، المدينة الكبيرة في شمال الضفة حيث صوت أقل من 21 في المئة من الناخبين المسجلين، أما في رام الله فكانت نسبة المشاركة أقل من 40 بالمئة.

وجاءت لائحة فتح في الصدارة في جنين (شمال) وأريحا (شرق) والخليل (جنوب)، وتقدم أكثر من نصف اللوائح لهذه الانتخابات البلدية من دون شعارات حزبية.

وحثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمقاطعة الانتخابات، رافضة المشاركة في الاقتراع في وقت يخوض فيه مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون اسرائيل إضرابا عن الطعام.