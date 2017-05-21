قلق إسرائيلي بعد صفقة الأسلحة الأميركية للسعودية

أعرب وزير إسرائيلي، الأحد، عن قلقه إزاء صفقة كبيرة للأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية جرى الإعلان عنها أمس خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قبل الاجتماع الوزاري الأسبوعي “هذا أمر يجب أن يقلقنا بحق”، مبديا أمله في أن يعلم المزيد من التفاصيل عن الاتفاق، وفق ما نشرت “رويترز”.

وقال شتاينتس “يجب أيضا أن نتأكد من أن الأسلحة إلى السعودية التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات لن تقوض بأي شكل من الأشكال التفوق النوعي لإسرائيل..”.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يشر إلىا لاتفاق خلال تصريحاته العلنية العادية.

ويصل ترامب ومرافقوه إلى إسرائيل، الاثنين.