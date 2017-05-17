قطر.. وفاة عمال في موقع بناء “عسكري”

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أن 3 عمال توفوا، وأصيب عمال آخرون، في موقع بناء في قطر.

وقالت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع القطرية إعلانها “وقوع حادث في أحد مواقع الإنشاءات التابعة للقوات المسلحة القطرية أسفر عن وفاة 3 عمال بالإضافة إلى عدد من الإصابات”.

ونقلت الوكالة عن الوزارة تأكيدها على “حرصها على الالتزام بأعلى معايير السلامة في جميع منشآتها”.

وتعرضت قطر لانتقادات من جماعات حقوقية بدعوى مزاعم عن انتهاك حقوق العمال، وتنفي قطر انتهاك حقوق العمال، وتقول إنها تنفذ إصلاحات عمالية.

وفي يناير سقط بريطاني ميتا أثناء عمله في استاد خليفة الدولي بالدوحة في حادث قالت الهيئة المنظمة لكأس العالم بقطر إنها تحقق فيه.

وكانت تلك ثالث حالة وفاة في أحد مواقع كأس العالم 2020 في العام الماضي، وفق ما نقلت “رويترز”.