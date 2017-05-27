قطر وإيران تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من أمير قطر تميم بن حمد، السبت، رغبة طهران بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار سيما قطر، لافتا إلى وجود أرضيات وطاقات كثيرة لتعزيز التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين البلدين.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأبناء عن روحاني: “هناك أرضيات وطاقات كثيرة لتعزيز التعاون على الصعيدين السياسي والاقتصادي بين إيران وقطر، ويجب الاستفادة منها وتعزيز هذا التعاون المشترك.”

ولفت روحاني الى ان ايران تولي اهمية بالغة لتطوير علاقاتها مع دول الجوار سيما “دولة قطر الشقيقة” وقال: احدى مبادئ السياسة الخارجية (لإيران) هي مواصلة التعاون مع دول الجوار في الخليج ونعتقد من خلال الارادة الراسخة لكلا الجانبين بامكاننا أن نزيل العقبات القائمة و ان نعزز اواصر الصداقة”.

من جانبه هنأ أمير قطر الرئيس الإيراني بالانتخابات الرئاسية وأكد: “أن علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية وراسخة ونحن ندعو الى المزيد من تعزيز هذه العلاقات.” وفقا لوكالة تسنيم.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن أمير قطر قوله: “نحن نعتقد بأن في مسار المزيد من تعزيز العلاقات بين إيران وقطر ليس هناك أي عائق”.

وأضاف، انه سيصدر أمرا الى الاجهزة المعنية في بلاده ببذل المزيد من جهودها بهدف تعزيز التعاون بين طهران والدوحة.

وفي سياق آخر، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والشيخ تميم مساء الخميس، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام التركية.

وبحسب وسائل الإعلام التركيةـ فقد استعرض أمير قطر خلال الاتصال الهاتلف “”العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تطويرها، وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية”.