قراقع: حكومة الاحتلال شكلت لجنة للحوار مع الأسرى المضربين

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، عن تشكيل حكومة الاحتلال لجنة للحوار مع الأسرى المضربين عن الطعام، مشيرًا إلى أن هناك تغييرا فى الموقف الإسرائيلى إزاء إضراب الحرية والكرامة، الذي بدأ منذ الـ17 من نيسان الماضي.

وأوضح قراقع في تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز الإخبارية اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال أعربت عن استعدادها للتفاوض مع الأسرى المضربين وبحث مطالبهم، إلا أنه أشار إلى أنه لا يعرف إلى أى مدى سيصل أو إلى أى مدى هذه اللجنة جدية أو تملك صلاحيات.

وحتى الآن لم يصدر تعقيب من مصلحة السجون أو الحكومة الإسرائيلية على تلك التصريحات.

وبدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 34 يومًا على التوالي بقيادة الأسير مروان البرغوثى، ويطالب المعتقلون بتحسين ظروف حبسهم إضافة إلى إنهاء الاعتقال الإدارى وسياسة العزل وترتيب زيارات والسماح بإدخال كتب وتركيب هاتف عمومى للاتصال بذويهم.