فوز هام لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا إثر فوزه الصعب على ضيفه إيبار 1- صفر السبت، في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 74 نقطة، واستفاد من تعادل منافسه إشبيلية الرابع مع ضيفه ريال سوسييداد 1-1 الجمعة في الافتتاح، فتقدم عليه بفارق 5 نقاط قبل مرحلتين من ختام البطولة المحلية.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية.

كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، إضافة إلى ثالث يحصل عليه بطل مسابقة الكأس.

وفي حال فوز برشلونة على آلافيس في النهائي المقرر في 27 الحالي، سيكون المقعد الثالث من نصيب صاحب المركز السابع في الدوري (الخامس يتأهل إلى دور المجموعات والسادس والسابع إلى الأدوار التمهيدية).

وكان أتلتيكو حل وصيفا لجاره ريال مدريد في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي، وخسر أمامه في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية صفر-3 على أن يلتقيا إيابا الأربعاء المقبل على ملعبه فيسنتي كالديرون.