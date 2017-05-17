فرنسا.. لودريان من الدفاع للخارجية

French president-elect Emmanuel Macron (R) embraces President of the Brittany region and outgoing French Defence minister Jean-Yves Le Drian, upon their arrival to attend the funeral ceremony of French socialist lawmaker Corinne Erhel, at the Saint-Jean-du-Baly church in Lannion, western France, on May 10, 2017.
Corinne Erhel, 50, died on May 5, 2017, after she spoke during a campaign meeting for French presidential election candidate for the En Marche ! movement Emmanuel Macron. / AFP PHOTO / Damien MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images)
اختار الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع المنتهية ولايته، الاشتراكي جان إيف لودريان، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.
وأعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية ماكرون، الأربعاء، وستتولى النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع خلفا للودريان.
ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية، بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل.
كما عين ماكرون اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.