فرنسا.. لودريان من الدفاع للخارجية

اختار الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع المنتهية ولايته، الاشتراكي جان إيف لودريان، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وأعلنت تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية ماكرون، الأربعاء، وستتولى النائبة الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع خلفا للودريان.

ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملة ماكرون الانتخابية، بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل.

كما عين ماكرون اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.