صنداي تايمز : حكومة الوفاق الليبية “تهرب السلاح” للمتطرفين

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الأحد، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية متورطة في عمليات تهريب أسلحة لصالح ميليشيات متشددة.

وقالت الصحيفة إن قوات بحرية أوروبية اعترضت في خمس مناسبات مختلفة سفينة تابعة للحكومة الليبية في طرابلس، وهي تنقل أسلحة من مصراتة إلى بنغازي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين استخباراتيين غربيين يعتقدون أن الأسلحة يتم تسليمها لميليشيات متطرفة، من بينها مجموعات تابعة لتنظيم داعش.

وتنخرط هذ الميليشيات المتطرفة في قتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير الركن خليفة حفتر في بنغازي.

وتضمنت الشحنات المضبوطة على متن السفينة، ألغام أرضية ومنصات إطلاق صواريخ، ولانشات سريعة.

وذكرت الصحيفة أن القيادة الإيطالية لعملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن سفن حربية تابعة للبحرية البريطانية، اعترضت على احتجاز الأسلحة بعد تدخلات من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ورغم ذلك، انتقدت الحكومات الأوروبية الموقف الإيطالي خلال اجتماع في بروكسل الشهر الماضي.

وحذر دبلوماسيون غربيون من فشل العملية البحرية صوفيا في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر إمدادت السلاح إلى ليبيا، كما أنها تقوض المساعي الرامية إلى جمع السراج وحفتر في حكومة وحدة وطنية.

وقبل أسابيع عدة، قام المجلس الرئاسي باستبدال المنسق للمتابعة والاتصال مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة المهدي البرغثي بوزير الخارجية محمد سيالة.

وأكدت مصادر لسكاي نيوز عربية أن البرغثي هو المسؤول عن إرسال الجرافات من مصراته إلى المتطرفين في بنغازي.

وبحسب المصادر، استغل البرغثي هذا المنصب لتوصيل شحنات الأسلحة إلى الموالين لداعش تحت اسم “حكومة الوفاق”.