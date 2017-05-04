“سوريا الديمقراطية” تسيطر على آخر معاقل داعش بالطبقة

أكد ناشطون الخميس أن ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” سيطرت على اخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي شمال شرقي سوريا بعد اشتباكات لاسابيع مع عناصر التنظيم.

وذكر ناشطون من الرقة أن تنظيم داعش الإرهابي انسحب من الاحياء التي يسيطر عليها في مدينة الطبقة بموجب اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أميركا والتي تتألف من مقاتلين أكراد وعرب.

واشار الناشطون إلى أن الاتفاق يقضي بانسحاب التنظيم بالسلاح الفردي بعد حصاره في احياء عدة ومنطقة السد لتتم بذلك السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية على المدينة ومحيطها، وفقا لما ذكرت وكالة “كونا”.

وكانت مدينة الطبقة شهدت معارك عنيفة بين داعش وقوات سوريا الديمقراطية تزامنت مع قصف جوي عنيف من طيران التحالف الدولي.

كما شهدت حركة نزوح كبيرة لمئات آلاف المدنيين باتجاه الريف مع تزايد معاناتهم في المناطق التي نزحوا اليها هربا من المعارك والقصف.