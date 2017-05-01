سائل يخزّن الطاقة الشمسية

لطالما شكل تخزين الطاقة الشمسية تحدياً حارت أمامه عقول العلماء وقصرت عنه جهودهم، لكن الحل ربما يكمن في ما توصلت إليه جهود باحثين في السويد.

ويعمل باحثون في السويد على تطوير تقنية جديدة لتخزين الطاقة الشمسية بكفاءة عالية في سائل كيميائي.

ويمكن تخزين السائل لفترات ونقله من مكان إلى آخر، وإطلاق الطاقة الكامنة فيه على شكل حرارة، وقت الحاجة.

ويستخدم فريق البحث في جامعة شالمرز التقنية بمدينة غوثنبيرغ السويدية جزيئات اصطناعية لتخزين طاقة الشمس.

وقال الباحث في جامعة شالمرز التقنية، بروفيسور كاسبر موث بولسن “من المعروف أن الشمس متاحة في كل بلاد العالم. ويمكن للناس كلهم رؤية الشمس. لذا إن استطعنا صنع نظام طاقة زهيد الثمن وقابل للتطوير، يمكننا عندها الحصول على توزيع أكثر عدالة للطاقة لصالح كل الناس.”

وأثبتت أبحاث الفريق أنه من الممكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة مخزنة في روابط جزيئات سائل كيميائي، ومن ثم إطلاقها عند الحاجة إليها.