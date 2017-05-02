زيدان “يغار” من أهداف رونالدو

كشف المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان أنه “يغار” بعض الشيء من أهداف نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال زيدان الاثنين “لم أحظ بفرصة اللعب معه، لكنني لعبت ضده. إحصاءاته مثيرة للإعجاب”، وذلك في إشارة إلى تخطي رونالدو عتبة المئة هدف في المسابقة الأوروبية الأبرز، خلال إياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني في أبريل.

وأضاف الدولي السابق الذي دافع عن ألوان النادي الملكي الإسباني بين العامين 2001 و2006، “أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان أيضا لاعبا استثنائيا. أغار بعض الشيء منهما لأنني لم أكن أسجل هذا الكم من الأهداف. كنت أمرر تمريرات حاسمة لكنني لم أملك الحاسة التهديفية مثلهما”.

وتأتي تصريحات زيدان عشية استضافة ريال غريمه أتلتيكو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أحرز النادي الملكي لقبها العام الماضي على حساب النادي الإسباني نفسه.

والتقى الناديان أيضا في نهائي 2014 وربع نهائي 2015، حيث كان التفوق دائما لصالح ريال.

وقال عن المواجهة المرتقبة الثلاثاء “فريقان من العاصمة يتواجهان ونحن معتادون على ذلك”.

ورفض زيدان اعتبار أن ريال مدريد هو المرشح للتأهل، حيث قال “كما في كل دور إقصائي، الفرصة متساوية. ثمة مباراة غدا وسنقوم بأقصى ما في وسعنا للفوز بها، من دون التفكير في مباراة الإياب” التي تقام على ملعب أتلتيكو في العاشر من الشهر الحالي.