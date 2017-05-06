ريال مدريد يفوز بالأربعة على غرناطة

واصل ريال مدريد سعيه نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه 4-صفر على مضيفه غرناطة رغم غياب العديد من لاعبيه الأساسيين ومنهم الهداف كريستيانو رونالدو، السبت.

وأراح مدرب ريال، زين الدين زيدان، معظم لاعبيه الأساسيين مثل رونالدو ومارسيلو ورفائيل فاران والحارس كيلور نافاس وتوني كروسولوكا مودريتش، قبل اللعب في ضيافة جاره أتلتيكو مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

ورغم ذلك بدأ ريال اللقاء بشكل رائع، وسجل هدفين في أول 11 دقيقة عن طريق الكولومبي جيمس رودريغيز، ثم أضاف ألفارو موراتا هدفين في الدقيقتين 30 و35.

وأصبح رصيد ريال مدريد 84 نقطة من 35 مباراة وبفارق المواجهة المباشرة عن برشلونة المتصدر، الذي خاض 36 مباراة وفاز 4-1 على فياريال في وقت سابق اليوم.

ويتبقى لريال ثلاث مباريات على نهاية الدوري، منها واحدة مؤجلة أمام سيلتا فيغو، بينما سيخوض برشلونة حامل اللقب مباراتين فقط.