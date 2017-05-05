ريال مدريد على بعد 9 ساعات من الثنائية

مع اقتراب كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من نهايتهما لموسم 17/2016، تتعاظم فرص ريال مدريد الإسباني في الفوز في الثنائية وهو الإنجاز الذي لم يتحقق لريال مدريد منذ 59 عاما.

ففي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياغو برنابيو تمكن الفريق الملكي من الفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد، قاطعا شوطا كبيرا نحو نهائي البطولة الأوروبية، الذي بات يوفنتوس الإيطالي قريبا جدا منه بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي على موناكو في أرضه بهدفين نظيفين.

أما في الدوري، فيتبقى لريال مدريد 4 مباريات. ولديه فرصة أن يتعادل في إحدى تلك المباريات ورغم ذلك يفوز باللقب، وذلك لو افترضنا أن برشلونة سيفوز بمبارياته الثلاثة المتبقية. أما لو تعثر برشلونة في إحدى مواجهاته الثلاث (فياريال، لاس بالماس، إيبار) فستكون فرص ريال مدريد أقوى. ويتساوى حاليا ريال مدريد وبرشلونة بالنقاط مع أفضلية للفريق الكاتالوني بحكم انتصاره في الكلاسيكو.

إذا، فإن ريال مدريد على 6 مباريات (540 دقيقة) أي 9 ساعات من تحقيق الثنائية التاريخية، وذلك لو لم يشهد إياب نصف نهائي دوري الأبطال وقتا إضافيا وهو أمر صعب يتطلب فوز أتلتيكو مدريد 3-0 على الريال في مباراة الإياب.

وتجري مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني يوم السبت حيث يسافر ريال مدريد إلى غرناطة لمواجهة فريقها الذي هبط إلى الدرجة الثانية، في حين يحل فريق فياريال ضيفا على برشلونة.

ويتوجه ريال مدريد يوم الأربعاء إلى ملعب فيسنتي كالديرون لمواجهة جاره أتلتيكو في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل متابعة مواجهات الدوري في 14 مايو ضد إشبيلية ثم في 18 ضد سيلتا فيغو.