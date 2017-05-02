رونالدو الريال يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

Real Madrid's Portuguese forward Cristiano Ronaldo celebrates after scoring his second goal during the UEFA Champions League semifinal first leg football match Real Madrid CF vs Club Atletico de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on May 2, 2017. / AFP PHOTO / CURTO DE LA TORRE (Photo credit should read CURTO DE LA TORRE/AFP/Getty Images)
أكرم ريال مدريد وفادة جاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ثلاثية النادي الملكي حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبهذه النتيجة وضع الريال قدمه في نصف النهائي.
والأربعاء يستضيف موناكو الفرنسي يوفنتوس الإيطالي في ذهاب نصف النهائي