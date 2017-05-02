رونالدو الريال يهزم أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

أكرم ريال مدريد وفادة جاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ثلاثية النادي الملكي حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذه النتيجة وضع الريال قدمه في نصف النهائي.

والأربعاء يستضيف موناكو الفرنسي يوفنتوس الإيطالي في ذهاب نصف النهائي