TOPSHOT - Fighters from a Kurdish-Arab alliance, known as the Syrian Democratic Forces, gather on the frontlines in the village of Tuwaylaa, just outside the city of Raqa, on November 16, 2016.
The Kurdish-Arab alliance began an operation to recapture the northern city on November 5.
Since then, residents say IS has tried to seal its stronghold off from the outside world, imposing a media blackout on the city's population of more than 300,000. / AFP / DELIL SOULEIMAN (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)
داعش يقتل 19 مدنيا بينهم أطفال في دير الزور
قتل تنظيم داعش الإرهابي، يوم الجمعة، 19 مدنيا بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتمكن عناصر التنظيم المتطرف، من التسلل إلى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذية لمحافظة الرقة، ثم قاموا بقتل “المدنيين التسعة عشر، وبينهم طفلان وامرأتان، بإطلاق الرصاص في الرأس”.
فضلا عن ذلك، أضرم عناصر داعش النيران في عدد من الجثث قبل أن ينسحبوا فجر السبت، وفق ما نقلت رويترز.