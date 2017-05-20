داعش يقتل 19 مدنيا بينهم أطفال في دير الزور

قتل تنظيم داعش الإرهابي، يوم الجمعة، 19 مدنيا بينهم طفلان في قرية تسيطر عليها “قوات سوريا الديموقراطية” في محافظة دير الزور في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتمكن عناصر التنظيم المتطرف، من التسلل إلى قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذية لمحافظة الرقة، ثم قاموا بقتل “المدنيين التسعة عشر، وبينهم طفلان وامرأتان، بإطلاق الرصاص في الرأس”.

فضلا عن ذلك، أضرم عناصر داعش النيران في عدد من الجثث قبل أن ينسحبوا فجر السبت، وفق ما نقلت رويترز.