“خروج بريطانيا”.. هل يعاد الاستفتاء مجددا؟

وضع حزب “الديمقراطيون الليبراليون” في بريطانيا، قانون بريكسيت الذي يقضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في قلب بيانهم الانتخابي، واصفين القانون بأنه “صفقة سيئة ستدمر مستقبل أطفالنا”.

ويقترح الحزب إجراء استفتاء ثان “لإعطاء الشعب الكلمة النهائية”، في نهاية عملية التفاوض التي ستستمر لمدة عامين.

وقال تيم فارون زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي قبيل إطلاق البرنامج الانتخابي للحزب، “سوف نتخيل مستقبلا أكثر إشراقا”. مضيفا “يريد الديمقراطيون الليبراليون أن يكون لديكم حرية اختيار مستقبلكم”.

ويتضمن البيان المؤلف من 95 صفحة بعنوان “تغيير مستقبل بريطانيا” أيضا مجموعة من التزامات الإنفاق الممولة من خلال الضرائب، بالإضافة إلى تشريع القنب، بالإضافة إلى تشريعات بيئية.

لكن الحزب يأمل أن يتردد صدى اقتراح إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لدى الناخبين، خاصة 48 في المئة من الذين صوتوا ضده في المرة الأولى.