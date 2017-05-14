حماس: لا عودة للانتخابات المحلية في قطاع غزة

هاجم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مؤكدًا أن حركته لن تعود لإجراء الانتخابات المحلية في ظل العبث في قوانين وترتيبات العملية الانتخابية.

وقال أبو زهري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن لجنة الانتخابات المركزية «فشلت سابقاً في الوفاء بتعهداتها باحترام القانون بشأن اختصاص الأمن والمحاكم في غزة والضفة الغربية».

وكان ناصر قال في وقت سابق اليوم، إن لجنة الانتخابات المركزية اتخذت قرارًا بالتباحث مع حركة حماس، لاستكمال انتخابات البلديات في قطاع غزة، مشددًا على أن انتخابات البلديات التي جرت أمس في الضفة الغربية منقوصة لعدم مشاركة القطاع فيها.

يذكر أن أبو زهري، اعتبر في تدوينة له أمس، أن إجراء الانتخابات في الضفة في غياب الفصائل، «تكريس لسياسة الانقسام وعزل قطاع غزة، ودليل على أن الوطن من منظور السلطة هو الضفة فقط».