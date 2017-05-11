حماس تعلن اعتقال قاتل الشهيد الفقها

اعتقلت أجهزة الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة، قاتل القيادي في الحركة مازن فقها، الذي اغتيل في مارس الماضي، بحسب ما أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الخميس.

وقال هنية، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، شارك فيه قائد حماس في القطاع يحيى السنوار، وأرملة فقها: “تم اعتقال وكشف القاتل المباشر المجرم للشهيد مازن فقها”.

واغتيل فقها في 24 مارس الماضي بأيدي مجهولين بأربع رصاصات قرب منزله في مدينة غزة، بينما توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “بالثأر”.

وأكد هنية أن “القاتل والمجرم والذي ارتكب ونفذ أوامر ضباط أجهزة الأمن الصهيونية أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية”، مؤكدا أنه “أدلى بالاعترافات عن هذه الجريمة”. ولم يدل هنية بمزيد من التفاصيل حول هوية القاتل.

وكانت حماس اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال فقها، بينما التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت ولم تدل بتعليق عن ذلك.