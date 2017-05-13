حماس: إجراء الانتخابات في الضفة تكريس لسياسة الانقسام وعزل غزة

اعتبر سامي أبو زهري عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن إجراء الانتخابات في الضفة في غياب الفصائل، تكريس لسياسة الانقسام وعزل قطاع غزة.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم السبت، :«أن إجراء الانتخابات في الضفة بشكل منفرد هو تكريس لسياسة الانقسام وعزل غزة وودليل على أن الوطن من منظور السلطة هو الضفة فقط».

وفتحت لجان الانتخابات في مدن وقرى الضفة الغربية، أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات المحلية، وسط مقاطعة معلنة للانتخابات من قبل حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

ومن المقرر استمرار عملية الاقتراع حتى السابعة مساءً لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ويحق لنحو مليون و143 الف مواطن المشاركة بالانتخابات، فيما تبلغ تكلفتها نحو 6 ملايين دولار. بحسب لجنة الانتخابات المركزية.