حركة فتح تعلن «العصيان المدني» في كافة أرجاء فلسطين استجابة لنداء البرغوثي

أعلنت حركة فتح، في بيان لها، العصيان المدني في كافة أرجاء فلسطين، استجابة للدعوة التي أطلقها القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، الذي يقود إضراب الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء نص البيان كالتالي:-

يا جماهير شعبنا في مختلف مواقع الاشتباك، يا شعب انتفاضة الأسرى الممتدة والمتصاعدة في وجه الاحتلال الصهيوني وفاءاً لانتفاضة الأسرى الذين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية معركة الكرامة، متسلحين بالإرادة الصلبة والإصرار على هزيمة الجلاد، انها ارادة المناضلين والتشكيك بمواقف قيادته التي نعتز بها وبصمودها الأسطوري وإصرارها على تحقيق النصر أو الشهادة.

يا جماهير شعبنا في مخيم الأمعري استجابتا لنداء القائد الوطني مروان البرغوثي بإعلان العصيان المدني، تؤكد المؤسسات والفعاليات الشعبية في مخيم الأمعري على التزامها ببرنامج وفعاليات العصيان المدني وتنفيذ الفعاليات الواردة في برنامج العصيان وفق الرؤية التالية:

-مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وسوف نمهل كافة تجارنا مدة يومين للتخلص منها.

– مقاطعة العمل داخل إسرائيل ومناطق عام 48.

– التوقف عن دفع الضرائب والجمارك وفواتير الكهرباء والمياه الصادرة عن الشركات الإسرائيلية.

يا جماهير شعبنا المنتفضين في كل ساحات الاشتباك لنعلنها حربًا على المحتل ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة ونهيب بكافة أبناء شعبنا في المدن والقرى والمخيمات مواصلة حالة المواجهة مع المحتل الصهيوني وقطعان مستوطنيه وفق البرنامج النضالي التالي:

– اغلاق الشوارع الرئيسية والطرق الالتفافية ونقل المعركة لنقاط التماس مع الاحتلال.

– تدعو حركة فتح جماهير شعبنا للمشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التضامنية مع أسرانا الأبطال.

– تدعو حركة فتح تجارنا للاستعداد لإضراب تجاري عام ومفتوح.

الحرية للأسرى والمعتقلين.. وانها لثورة حتى النصر والتحرير.