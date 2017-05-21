تونس.. محتجون يغلقون محطة لضخ النفط

أغلق محتجون يطالبون بفرص عمل محطة ثانية لضخ النفط في جنوب تونس، الأحد، في تحد لمحاولات الحكومة حماية حقول النفط والغاز بقوات، والتفاوض.

وذكر أحد الشهود وإذاعة موزاييك إف إم وإذاعة شمس إف إم أن المحتجين أغلقوا بشكل سلمي محطة ضخ في الفوار في مدينة قبلي بجنوب البلاد، حيث تعمل شركة النفط الفرنسية بيرينكو.

ونقلت رويترز أحد المحتجين ويدعى فاخر عجمي: “أغلقنا محطة الضخ التابعة لشركة بيرينكو، حيث ننفذ اعتصامنا. ليس لدينا مشكلة مع الجيش. نحن نطالب بوظائف فقط”.

وقال مسؤولون في الشهر الجاري إن إنتاج الشركة توقف في حقل يباقل وطرفة اللذين ينتجان الغاز والمكثفات.