تفاصيل مخطط ترامب ونتنياهو لإقامة جزيرة «إسرائيلية» على سواحل غزة

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، اليوم السبت، مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى دولة الاحتلال في الـ22 مايو/آيار الجاري، لإقامة جزيرة صناعية قبالة سواحل غزة، بدعوى استئناف السلام بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال.

وأفادت القناة بأن مخطط إقامة هذه الجزيرة يشمل إقامة مطار وميناء مع فرض رقابة أمنية إسرائيلية ودولية، مع اشتراط تل ابيب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة مقابل تنفيذ المشروع.

وبحسب القناة، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهات أمنية مختلفة، يدعمون هذا المخطط، مع فرض رقابة أمنية إسرائيلية، لافتة إلى أن وفدًا أمريكيًا وصل أمس الجمعة إلى تل أبيب لبحث ما ستحمله الزيارة، لا سيما أن دولة الاحتلال لا ترغب بأي مفاجآت أو إملاءات.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدينة بيت لحم، في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

واستقبل ترامب رئيس وزراء الاحتلال في البيت الأبيض، منتصف فبراير/شباط الماضي، قبل أن يستقبل رئيس السلطة، محمود عباس، في 3 مايو/أيار الجاري.