تركيا: “لن نتوسل” لألمانيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده لن تتوسل لألمانيا من أجل البقاء في قاعدة إنجرليك الجوية، في وقت طالبت برلين واشنطن بالمساعدة في نزع فتيل الخلاف بين الحليفين في (ناتو).

وتشارك ألمانيا بنحو 270 جنديا في إنجرليك، إضافة إلى طائرات استطلاع طراز “تورنيدو” وطائرة لإعادة التزود بالوقود، وذلك ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش المتطرف.

غير أن ألمانيا تدرس نقل قواتها إلى الأردن أو أي بلد آخر، بعدما رفضت تركيا السماح لمشرعين ألمان بزيارة الجنود في القاعدة.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن تركيا أوضحت أن الرفض مرتبط بقرار السلطات الألمانية منح اللجوء لجنود أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال وزير خارجية تركيا إن بلاده فتحت القاعدة الجوية لألمانيا، كجزء من عمليات التحالف الدولي.

ونقلت أسوشيتد برس عن أوغلو قوله “إذا أرادوا المغادرة فإن الأمر متروك لهم ولن نتوسل”.

وانتقد الوزير التركي ألمانيا لمنعها إياه وغيره من الوزراء الأتراك من عقد تجمعات في البلاد قبل استفتاء 16 أبريل الماضي حول توسيع سلطات الرئاسة.