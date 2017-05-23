ترامب يطلق وصفا جديدا على الإرهابيين

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، وصفا جديدا على الإرهابيين بعد الهجوم الدامي في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، الذي أودى بحياة 22 شخصا، بينهم أطفال.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية “لن أطلق عليهم (الإرهابيون) صفة الوحوش لأنهم يحبون هذا التعبير ويعبرونه رائعا. سأصفهم منذ اليوم بالفاشلين، لأن هذا ما هم عليه. إنهم فاشلون، وسيكون لدينا المزيد منهم. لكنهم فاشلون، تذكروا ذلك فقط”.

وعبر عن تعازيه لعائلات الضحايا الهجوم الذي استهدف قاعة “مانشستر أرينا” للحفلات في مانشستر، مؤكدا دعمه لبريطانيا في مواجهة الإرهاب.

وأضاف “يجب أن نطرد من مجتمعاتنا الإرهابيين والمتطرفين والذين يقدمون لهم المساعدة. يجب القضاء على هذه الأيديولوجية الشريرة”.