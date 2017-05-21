ترامب وابنته إيفانكا يثيران أزمة كبرى في «إسرائيل»

أثارت الزيارة المرتقبة للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أزمة كبرى داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «معاريف» العبرية عبر موقعها الإلكتروني، فإن اجتماع حكومة الاحتلال اليوم الأحد، شهد خلافًا حادًا مع عدد من الوزراء، على خلفية زيارة ترامب إلى «إسرائيل»، والتي يبدأها غدًا الاثنين، حين ألزم نتنياهو جميع الوزراء بالمشاركة في مراسم استقبال الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له بمطار «بن جوريون».

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو، أبلغ جميع الوزراء بعدم التخلف عن المشاركة في مراسم الاستقبال، بعد أن تبين له أن غالبية الوزراء لا يعتزمون المشاركة والوقوف صفًا لمصافحة الضيف الأمريكي، ما تسبب في أزمة حادة، وصفتها الصحيفة بأنها «تسببت في نسف اجتماع الحكومة».

ولفتت الصحيفة، إلى أن نتنياهو قرر إنهاء الاجتماع الذي عقد بمشاركة وزراء حزب «الليكود» أيضًا، ودخل في حالة من الغضب الشديد مع الوزراء الذين أبلغوه أنهم لا يعتزمون المشاركة في مراسم الاستقبال.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد الوزراء تحدث إلى نتنياهو خلال الاجتماع، قائلًا: «نحن لسنا كومبارس، لا نريد أن نشارك فقط كصورة تذكارية». ونوهت الصحيفة، إلى أن الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ترامب تتسم بطابع خاص، لذا لن يضطر الرئيس الأمريكي لمصافحة جميع من سيقفون في استقباله، لذا فقد تخلى العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية عن المشاركة، على أساس أن الأمر قد يشكل إهانة بالنسبة لهم.

وذكرت الصحيفة أن هناك أسباب أمنية وكذلك أسباب أخرى تتعلق بالمراسم، ستمنع ترامب من مصافحة الجميع، وأنه خلال اجتماع الحكومة اتضح أن موشي كحلون وزير المالية، رئيس حزب «كولانو» الوسطي، ووزير السياحة ياريف ليفين أيضًا، أعلنا أنهما لن يشاركا في المراسم، لذا فقد قرر نتنياهو بشكل مفاجئ إنهاء الاجتماع ووجه سكرتير الحكومة لإبلاغ جميع الوزراء بأنهم ملزمون بالمشاركة في استقبال الرئيس ترامب.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر بوزارة الخارجية على صلة بالترتيبات التي تجري على قدم وساق لاستقبال الضيف الأمريكي، أن هناك حالة من الدهشة بشأن إلغاء المأدبة المعدة في فندق الملك داوود بالقدس على شرف الوفد الأمريكي، بمشاركة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والوفد الإسرائيلي بمشاركة وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان.

وقدرت المصادر، أن حالة من الغضب انتابت العديد من الوزراء بعد أن تيقنوا أنهم سيحرمون من التقاط الصور مع إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، وأن هذا هو السبب وراء رفضهم المشاركة أيضًا في مراسم.