ترامب: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب “ثقته” بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خلال استقباله محمود عباس للمرة الأولى في البيت الأبيض.

وقال ترامب عقب اجتماع مع عباس في المكتب البيضاوي: “نريد إرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسنحقق ذلك”.

وأضاف ترامب أنه “ملتزم بالعمل مع إسرائيل والفلسطيينين للتوصل إلى اتفاق سلام. لكن يجب إيجاد سبيل لوقف التحريض على العنف”.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإن “الإسرائيليين والفلسطينيين سيبدأون عملية من أجل محادثات سلام”.

وأبدى ترامب اعتقاده أن الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما يرغبان في إبرام اتفاق، مشيرا إلى أن “إبرام اتفاق سلام في الشرق الأوسط سيكون صعبا مثلما يتصور البعض”.

وقال عباس إن إبرام اتفاق سلام بناء على حل الدولتين سيساعد في مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه “يرى فرصا للسلام نتيجة تصميم ترامب على مواصلة تلك الجهود”.

وأضاف عباس أن “الخيار الإستراتيجي للفلسطينيين هو تحقيق سلام يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967″، مبديا اعتقاده أن “الجانبين سيتمكنان من حل مشكلة اللاجئين والسجناء”.

وتابع: “الفلسطينيون يعترفون بدولة إسرائيل وحان الوقت لأن تنهي إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني وأراضيه”.