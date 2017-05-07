تراجع واضح بنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن بيانات الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة أظهرت نسبة مشاركة بلغت 65.30 بالمئة بحلول الساعة 1700 بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش).

وهذا مستوى أقل منه في المرحلة نفسها من الاقتراع في ثلاث انتخابات رئاسية سابقة.

فبلغ الإقبال في مثل هذا الوقت من يوم انتخابات عام 2012 نسبة72 بالمئة وفي انتخابات 2007 نسبة 75.1 بالمئة وفي انتخابات 2002نسبة 67.6 بالمئة.

وأظهرت أربع استطلاعات رأي اليوم الأحد أن النسبة النهائيةللامتناع عن التصويت في الجولة الثانية ستتراوح على الأرجح بين 25و27 بالمئة.

وقدر استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب-فيدوشيال النسبة عند 25بالمئة.

وقدرت استطلاعات مؤسسات إيبسوس وسوبرا ستيريا وإلابي النسبة عند 27 بالمئة.