بوتن: مستعدون لنشر تفاصيل لقاء ترامب ولافروف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، أن موسكو مستعدة لنشر تفاصيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أثار الكثير من الجدل بعد الحديث عن تقديم واشنطن معلومات “سرية” لروسيا.

وأضاف بوتن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن لافروف لم ينقل ما وصفه بأنه ليس سرا إلى مسامعه.

وقال إن روسيا مستعدة لتقديم محضر اجتماع ترامب معلافروف للمشرعين الأمريكيين إذا كان ذلك من شأنه طمأنتهم.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد نقلت عن وزارة الخارجية الروسية نفيها للتقارير التي قالت إن ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية عن عملية مزمعة ضد تنظيم داعش لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

بالمقابل أكدت صحف أميركية أن نقل المعلومات السرية قد تم وأن مصدر تلك المعلومات هو طرف ثالث (إسرائيل).

وقال مسؤولان أميركيان إن الرئيس ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بتنظيم داعش، الأمر الذي أغرق البيت الأبيض في جدال آخر بعد شهور فقط من تنصيب ترامب.

وأضاف المسؤولان المطلعان على الموقف، الاثنين، أن المعلومات التي تم تناقلها خلال الاجتماع مع لافروف والسفير الروسي سيرغي كيسلياك جاءت عبر حليف للولايات المتحدة في الحرب ضد التنظيم المتشدد.