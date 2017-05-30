بوتن: علاقاتنا مع السعودية تتطور بنجاح كبير

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الثلاثاء، التعاون في مجال النفط والأزمة السورية مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اجتماع عقد في الكرملين.

وقال الرئيس الروسي إن علاقات موسكو مع الرياض تتطور بنجاح كبير، مضيفا أن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة، وأن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.

وقال بوتن للأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع: “نحن ممتنون لكم على أفكاركم وعلى العمل المشترك بشأن الخطوات المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك”.

وأضاف أن “الخطوات التي تم الاتفاق عليها تساعد على استقرار أسواق الطاقة في العالم”.

ووفقا لرويترز فقد أبلغ الأمير محمد بوتن بأنه لا تعارض بين بلديهما بشأن سوق النفط.

وتأتي هذه التصريحات بعد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الأسبوع الماضي، على تمديد فترة خفض الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر، 9 أشهر في خطوة قادتها موسكو والرياض.

وفي وقت سابق من الثلاثاء اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، وناقشا الوضع في أسواق النفط العالمية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال بوتن للأمير محمد أن موسكو والرياض “تعملان معا لحل القضايا الصعبة، بما فيها الوضع في سوريا”.

وأكد بوتن مجددا على دعوة العاهل السعودي الملك عبد الله لزيارة روسيا مؤكدا أن ذلك سيكون “مؤشرا جيدا”.