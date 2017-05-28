بكين ترفض رواية أميركا لحادث طائرات فوق بحر الصين

رفضت الصين الأحد تأكيدات البنتاغون ومفادها أن مقاتلتين صينيتين اعترضتا طائرة دورية أميركية الأربعاء بطريقة “غير مهنية وغير آمنة” فوق بحر الصين الجنوبي.

وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين واشنطن وبكين حول هذه المنطقة التي تعتبرها الصين بكاملها تقريبا جزء لا يتجزأ من أراضيها مما يثير احتجاجات عدة دول مجاورة.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون غاري روس الجمعة إلى حادث وقع قبل يومين بين طائرة دورية بحرية بي-3 أوريون ومقاتلتين جاي-10 صينيتين. وهو ثاني حادث جوي أميركي-صيني خلال أسبوعين في بحر الصين.

لكن وزارة الدفاع الصينية أكدت الأحد أن الرواية الأميركية لهذا الحادث “غير مطابقة للوقائع”.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “في 25 مايو أجرت طائرة دورية أميركية أنشطة استطلاع في المجال الجوي جنوب شرق هونغ كونغ في الصين”.

وأضافت “الطائرة العسكرية الصينية قامت بعملية تعرف طبقا للقانون. وكانت العملية مهنية وآمنة”.

واتهمت بكين واشنطن بانتهاك المياه الإقليمية الصينية عندما أرسلت واشنطن سفينة عسكرية قرب جزيرة ميستشيف للشعب المرجانية التي حولتها الصين إلى جزيرة اصطناعية.