برشلونة يطالب بالتحقيق في اللقطة المثيرة للجدل

طالب فريق برشلونة بالتحقيق في لقطة أثارت الجدل في مباراة ريال مدريد ضد ملقة التي انتهت لصالح الفريق الملكي 2-0 وتوج بعدها بطلا للدوري للمرة 33 في تاريخه.

وفي تلك اللقطة، بدا مدافع ملقة مايكل فيلانيويفا وكأنه يقفز فوق الكرة ليسمح بمرورها إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان خلفه واستلم الكرة وسجل منها الهدف الثاني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، إن برشلونة طالب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإجراء تحقيق في تلك اللقطة.

ولمح الفريق الكاتالوني إلى أن مدافع ملقة تعمد التراخي في تلك الكرة من أجل السماح بمرورها لرونالدو الذي تمكن من إحراز الهدف الثاني.

يذكر أن الفريق الملكي كان بحاجة إلى التعادل فقط ليتوج بطلا للدوري، فيما كانت فرصة برشلونة الوحيدة هي خسارة الريال وفوزه على إيبار وهو ما تم بنتيجة 4-2.